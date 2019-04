Il consigliere Lamorgese aderisce alla Lega, Genovesi: ora ufficialmente nell’assise civica di Avezzano

Avezzano. La notizia era nell’aria da tempo ma ieri è stata ufficializzata: Alberto Lamorgese aderisce alla Lega.

Con questa scelta del consigliere di Partecipazione popolare e consigliere provinciale, diventa concreta la presenza dei salviniani all’interno del Comune di Avezzano. A ufficializzarne l’ingresso è Tiziano Genovesi, da pochi giorni riconfermato alla guida della Lega Marsica dal vice segretario della Lega Abruzzo Luigi D’Eramo.

Ora la Lega è entrata concretamente nel Comune di Avezzano.

“Con l’ingresso in Lega di Lamorgese, entriamo ufficialmente all’interno del consiglio comunale di Avezzano”, ha commentato Genovesi, “Alberto, persona di esperienza e serietà, saprà rappresentare al meglio le idee ed i valori del nostro movimento e sarà interprete e portatore delle istanze dei cittadini. Sarà mia cura – continua Genovesi – accompagnare i passaggi formali in Comune ed incontrare il Sindaco Gabriele De Angelis per discutere con lui le linee programmatiche ed amministrative che nei prossimi mesi vedranno protagonista la Lega”.

Lamorgese ora è pronto per la costituzione del gruppo

“Con il mio ingresso in Lega”, ha aggiunto Lamorgese, “si conclude ufficialmente il mio percorso civico, che tante soddisfazioni ha dato a me ed al mio gruppo. Oggi inizia una nuova esperienza all’interno di un partito importante e strutturato, da sempre vicino alle persone ed attento ai temi del territorio. Tiziano Genovesi ed io – conclude il neo consigliere leghista – lavoreremo fianco a fianco per Avezzano e gli avezzanesi”. Soddisfatto D’Eramo “con l’ingresso del vice presidente Lamorgese la Lega entra ufficialmente anche all’interno dell’amministrazione provinciale”.