L’amore è per tutti? Donne Democratiche della Marsica a confronto su San Valentino e diritti civili

Avezano. Un appuntamento di grande interesse con “Quale genere d’amore. San Valentino e i diritti civili” è il primo degli incontri “ Calend’Aria” e si svolgerà oggi alle 17.30 nella sede della Pro Loco di Avezzano, in via Corradini 75.

“Calend’Aria”, contempla un serie di incontri organizzati dalle Donne Democratiche della Marsica. Le date significative per i valori a cui la comunità è legata e si ispira per continuare a riflettere, per commemorare e trovare l’occasione utile a promulgare riflessione e azioni di politica concreta, spesso si svuotano dei loro stessi significati primari. Perdendo in parte la loro efficacia, fino anche a spogliarsi di ogni senso vero. L’ obiettivo è allora quello di rivederne i contenuti, il significato, in una ottica ampliata, spalancandone le prospettive, proiettando lo sguardo verso una visione più ampia e inclusiva.

Le Donne democratiche della Marsica, luogo autonomo, aperto e inclusivo; uno spazio di elaborazione, proposta e azione politica e luogo di ascolto, incontro e confronto. “Quando le donne si sono impegnate nelle battaglie le vittorie sono state vittorie per tutta la società. La politica che vede le donne in prima linea è politica d’inclusione, di rispetto delle diversità, di pace”. (Tina Anselmi)

Interverrano:

Cecilia D’Elia, femminista ed esperta di politiche di genere

Angelo Schillaci, giurista Università Sapienza di Roma

Lorenza Panei: delegata donne DEM Abruzzo

Marielisa Serone: filosofa e cineasta

L’iniziativa è sostenuta da Arcigay “Massimo Consoli”, dalla Provincia di L’Aquila e da Marsica LGBT

Nella sede dell’incontro sarà inserita anche l’iniziativa nazionale dei baci Perugina #lostessobacio