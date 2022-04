L’amore al tempo delle app di incontri: presentazione libro “Amori provvisori” di Fabio Cicolani

Avezzano. Sabato 9 aprile, a partire dalle 18.00, Aperitivo Letterario alla boutique Amelie di Avezzano (AQ) con Fabio Cicolani.

L’autore bolognese presenta “Amori provvisori”, il romanzo che racconta, senza filtri e moralismi, l’amore tra due ragazzi ai tempi delle app di incontri pubblicato da Edizioni Cinque Terre.

Fabio Cicolani, sabato 9 aprile a partire dalle 18.00, presenterà ad Avezzano (AQ), presso la boutique Amelie in via P. M. Bagnoli – 96, “Amori provvisori”, il romanzo che segna il suo esordio per la casa editrice Edizioni Cinque Terre. Il giovane e poliedrico autore parlerà ai lettori della sua ultima opera e dei temi al centro del racconto in occasione di un vero e proprio Aperitivo Letterario, con un piccolo rinfresco a fine presentazione.

Dopo i successi registrati nella narrativa per bambini e young adult con, ad esempio, la trilogia “Le Magia di Omnia” (2013) e lo sci-fi “Millenials” editi da La Corte Editore, Fabio Cicolani con “Amori provvisori” si misura per la prima volta con un romanzo che segna il suo passaggio artistico verso l’età adulta della sua scrittura.

La storia raccontata in “Amori provvisori” ha come protagonisti da una parte Milla, scrittrice e ghostwriter di una star della tv, un po’ ingenua in campo sentimentale, alla ricerca di una storia tutta sua da raccontare. Dall’altra Daniele e Christian, due ragazzi che si conoscono e si innamorano grazie a Grindr, l’app dedicata agli incontri per gay, bisex, trans e queer. Il loro è un amore tormentato fatto di sesso, gelosie, ripicche, abbandoni ma anche tanta tenerezza. La relazione sarà al centro del racconto di Milla, che non li conosce ma che finalmente grazie a loro avrà una storia tutta sua da raccontare, basata sui contenuti della loro chat privata, a cui ha accesso in maniera del tutto casuale.

Una commedia romantica, intensa e senza censure, in cui l’autore, tra episodi a volte buffi e a volte drammatici, tra una risata, una lacrima di commozione e qualche elemento tratto autenticamente dalle sue esperienze personali, racconta con leggerezza e ironia ma anche con tanta intelligenza, i tic, le ossessioni, le difficoltà ma anche le gioie proprie della passione e dell’amore, nelle diverse forme e manifestazioni, senza alcuna distinzione di genere.

Per info e prenotazioni chiamare lo 0863 413483.

“Amori provvisori”

Prezzo di copertina: 18 euro

Edizioni Cinque Terre.

Edizioni Cinque Terre, piccola casa editrice indipendente ligure con una storia di 20 anni di pubblicazioni locali, sotto la spinta della nuova proprietà rappresentata da Icon Retail, società che fa capo a Marina Acconci, le cui attività spaziano dal settore del real estate, a quello del retail, fino alla moda, ha deciso di rinnovare il proprio progetto e di presentarsi sul mercato nazionale, con la collaborazione di Andrea Tarabbia, scrittore vincitore del Premio Campiello 2019. Alla base dell’avventura editoriale c’è il desiderio di dare voce a storie vecchie e nuove, che raccontino il mondo attraverso lo specchio delle parole, dell’illustrazione o della fotografia, o più spesso di una commistione di esse. Narrazioni per immagini (scritte o figurate che siano) che sappiano restituire i fatti della vita con leggerezza e con uno sguardo aperto e nuovo sul mondo. L’approccio narrativo è il fulcro del nuovo progetto editoriale e di ognuna delle quattro collane firmate Edizioni Cinque Terre (Narrativa, Illustrati, Cucina, Guide turistiche).

Le proposte editoriali della casa editrice si rivolgono innanzitutto a lettrici, giovani donne tra i venticinque e i quarant’anni, ma anche a donne più mature, curiose e amanti dei viaggi, appassionate e innovative, a loro agio con i nuovi linguaggi di comunicazione. E a lettori, giovani uomini e uomini maturi, che amano mettersi in discussione e confrontarsi con punti di vista diversi dai loro, appassionati di cucina, mare, viaggi. Infine Edizioni Cinque Terre punta a catturare l’attenzione dei non lettori, provando a incuriosirli con libri piacevoli e curati nei dettagli, sotto il profilo estetico e dei contenuti, libri da leggere o sfogliare nel tempo libero, o perché no, da regalare alle persone più care.

Per info: https://www.edizioni5terre.com/

Pagine Facebook e Instagram: @edizionicinqueterre