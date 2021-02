Civitella Roveto. L’ambulanza della Croce Verde di Civitella Roveto in viaggio verso il Senegal.

“Grazie al progetto New Life di Anpas abbiamo dato una nuova vita alla nostra ambulanza numero 2”.

“Il 22 febbraio scorso abbiamo accompagnato il mezzo fino al porto di Salerno e attualmente è in navigazione con destinazione Dakar, in Senegal, dove potrà continuare ad operare per il servizio di trasporto sanitario senegalese”.

“Già nel 2015 una nostra ambulanza dismessa, ma ancora in buone condizioni, aveva intrapreso un lungo viaggio per arrivare in Africa, in uso alla Brigata Femminile della Polizia di Bamako in Mali”.