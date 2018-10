Lama da neve e accessori per bob cat, ecco tutti i mezzi messi in vendita dal Comune di Ovindoli

Ovindoli. L’amministrazione comunale di Ovindoli mette mano al parco macchine e vende accessori e mezzi non più utilizzati. Come già altri Comuni anche quello montano di Ovindoli ha deciso di indire un’asta pubblica per vendere le macchine che non utilizza più. In particolare è stato messo in vendita un mezzo Terna Venieri del 1998 e relativi accessori al costo di 13mila euro. Il mezzo ha la lama da neve, le catene e il martello pneumatico. In vendita anche accessori bob cat come impastatrice e turbina al costo di 3mila euro. Gli interessati potranno presentare una domanda d’acquisto entro il 23 ottobre al Comune di Ovindoli e visionare i mezzi il martedì e il giovedì dalle 11 alle 12 su appuntamento.