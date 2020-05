L’agricoltura marsicana è in ginocchio, mancano braccianti. Angelucci (Ortomedia): favorire il ritorno dei lavoratori stagionali

Avezzano. Le aziende agricole marsicane sono in ginocchio a causa dell’assenza dei braccianti stranieri, costretti a rimanere nelle loro nazioni d’origine per il blocco delle frontiere determinato dall’emergenza Coronavirus. Nel Fucino mancano oltre 3mila contadini di origine marocchina e macedone che non arriveranno neanche nei prossimi giorni perché mancano i collegamenti. Sono tante le aziende agricole, impegnate in queste settimane con le semine delle colture, che cercano personale. In particolare la preoccupazione più grande è per il periodo estivo nel quale bisognerà iniziare a raccogliere. Anche Ortomedia, azienda storica del Fucino, è senza personale e cerca braccianti da assumere per la stagione. Avezzano. Le aziende agricole marsicane sono in ginocchio a causa dell’assenza dei braccianti stranieri, costretti a rimanere nelle loro nazioni d’origine per il blocco delle frontiere determinato dall’emergenza Coronavirus. Nel Fucino mancano oltre 3mila contadini di origine marocchina e macedone che non arriveranno neanche nei prossimi giorni perché mancano i collegamenti. Sono tante le aziende agricole, impegnate in queste settimane con le semine delle colture, che cercano personale. In particolare la preoccupazione più grande è per il periodo estivo nel quale bisognerà iniziare a raccogliere. Anche Ortomedia, azienda storica del Fucino, è senza personale e cerca braccianti da assumere per la stagione.

“Il problema che abbiamo”, spiega Marco Angelucci, figlio di quel Modesto che molti anni fa scelse di avviare qui, nella Marsica, la storica realtà agricola, “è che la manodopera della quale ci avvaliamo è la stessa da anni. Con queste persone abbiamo sviluppato un rapporto ben preciso, anche perché li abbiamo formati noi, quindi loro sanno perfettamente cosa cerchiamo”. Marco, nello specifico, si occupa di compravendita e relazioni sociali con i clienti, ma segue da vicino le fasi di controllo della semina, dei trapianti e della stessa e del controllo sulla qualità. Un lavoro prezioso e costante che va reiterato quotidianamente. “Adesso i nostri braccianti che provengono per lo più dalla Macedonia (30) e dal Marocco (15) sono bloccati nel loro Paese e non possono raggiungerci”, ha continuato, “per noi è un duplice problema, sia perché la loro assenza ha un peso, sia perché trovarne di nuovi, formarli per un periodo e valutare la loro competenza per un altro e successivo periodo è uno step complesso e non necessariamente proficuo. Le principali difficoltà, quindi, che in questi giorni incontriamo, è l’assenza di agricoltori specializzati e idonei al nostro lavoro e ai nostri servizi. Dalla fine di maggio, inoltre, avremo decine di ettari da trattare e una quantità enorme di merce da preparare e confezionare”.