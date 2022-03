Ladro di tv rottamate in azione ma il vigilante sventa il furto e lancia l’allarme: malvivente fermato dai carabinieri

Scurcola Marsicana. Ladri di tv in azione ma suona l’allarme e il vigilante riesce a sventare il furto e a permettere ai carabinieri di fermare un malvivente. È accaduto l’altra sera in un noto negozio di elettronica della zona commerciale di Cappelle dei Marsi, la frazione di Scurcola Marsicana.

In piena notte è scattato l’allarme in quanto un uomo o più di uno, sono ancora in corso le indagini, ha tentato di portare via delle tv che si trovavano in un’area del negozio. Era in corso infatti una promozione di “tv rottamate”. A dare l’allarme è stato l’operatore addetto all’impianto di videosorveglianza che ha immediatamente allertato l’agenzia di vigilanza. Così l’agente della Sicuritalia è subito arrivato sul posto individuando a terra, nel parcheggio, le tv imballate, lasciate dai ladri ormai disturbati nel loro intento di portarsi via il bottino.

Mentre arrivava sul posto il vigilante ha avuto la prontezza di allertare i militari dell’Arma permettendo l’arrivo delle forze dell’ordine che si sono messe alla ricerca del malvivente. Grazie all’azione immediata del vigilante, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Tagliacozzo sono riusciti ad arrivare subito e a individuare e fermare il ladro.

L’uomo è stato così portato in caserma a Tagliacozzo dove è stato identificato e assicurato alla giustizia.