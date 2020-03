Ladri svaligiano un appartamento a San Benedetto: rubate anche pentole, padelle e biancheria

San Benedetto dei Marsi. Furti ai danni di anziani a Pescina e San Benedetto dei Marsi: segnalate tre donne sospette. In particolare, nella mattina di ieri c’è stato un furto a San Benedetto, nella zona del cimitero: i ladri hanno forzato una finestra e si sono intrufolati in un appartamento, dove hanno frugato in ogni angolo della casa per trovare denaro e oggetti preziosi, ma alla fine si sono dovuti accontentare di piccoli elettrodomestici, alcune pentole, padelle e biancheria. Non contenti, hanno portato via anche delle scorte di detersivi e prodotti per la cura della persona. Alla fine sono fuggiti, lasciando dietro di loro una devastazione.

Quando gli anziani proprietari dell’abitazione sono rientrati, hanno trovato la casa svaligiata e denunciato l’accaduto alla locale stazione dei carabinieri. Sono state avviate le indagini al fine di individuare i responsabili del colpo.