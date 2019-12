Ladri scatenati nella Marsica, rubati gioielli e denaro in casa di un avvocato. Furti in tutto il territorio

Celano. Ladri scatenati nella Marsica in vista delle festività. Sono stati rubati gioielli e denaro in casa di un avvocato, ma anche un’auto e oggetti di valore. Numerosi i furti in tutto il territorio marsicano. A Celano, gli inquilini, un avvocato e la sua famiglia, sono stati presi di mira mentre erano al lavoro, nelle ore pomeridiane. E’ stato un amaro weekend per l’avvocato penalista Domenico Quadrato e per la sua famiglia che si sono ritrovati la casa a soqquadro dopo la vita dei ladri.

Il colpo è stato messo a segno mercoledì pomeriggio nella di Santa Maria, nel centro abitato di Celano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Celano, guidati dal comandante Pietro Finanza, la banda di malviventi ha atteso che la famiglia uscisse di casa per poi entrare in azione. I ladri hanno forzato una finestra e sono entrati nell’abitazione cercando oggetti di valore e denaro negli armadi e sugli scaffali.

Hanno frugato ovunque e sono riusciti a racimolare del denaro e dei gioielli il cui valore è in via di valutazione. Si parla per il momento di qualche migliaia di euro. La scoperta di quanto avvenuto è stata fatta al rientro in casa del legale e della sua famiglia. Hanno trovato infatti l’appartamento svaligiato e gli oggetti di valore svaniti. È stata presentata una denuncia ai carabinieri che hanno eseguito gli accertamenti e avviato le indagini.

Ladri di auto in azione sempre a Celano. Nei giorni scorsi è stata rubata anche una macchina durante la notte. Si tratta di un’Alfa Romeo che i carabinieri dopo la denuncia hanno ritrovato a poche centinaia di metri dal punto dove era stata portata via. La macchina era parcheggiata sotto alla casa dei proprietari che al mattino si sono accorti del furto subito e hanno chiesto l’intervento del 112. Anche su questo caso sono in corso delle indagini da parte delle forze dell’Ordine.

Uno scenario preoccupante anche alla luce dei furti avvenuti in questi giorni a Villavallelonga. Nelle ultime tre settimane sono avvenuti cinque colpi, tutti durante il fine settimana. Ciò ha portato la popolazione a unirsi per un controllo maggiore e il clima è teso a causa della paura dei residenti. Domenica ci sono stati tre tentativi di furto, dei quali due andati a buon fine.