Ladri scatenati ad Avezzano, ondata di furti: bottini ingenti

Avezzano. Ondata di furti ad Avezzano. Il fenomeno, con l’avvicinarsi delle feste natalizie, come ogni anno, si sta diffondendo anche in città. Diversi gli episodi in questi ultimi giorni, in particolare due: il primo non lontano da via Vidimari.

I ladri hanno approfittato dell’assenza dei residenti, sono saliti su un balcone, al primo piano, sono entrati da una finestra e hanno fatto razzia di oggetti preziosi e di qualsiasi altra cosa di valore trovata in casa. L’appartamento è di proprietà di un professionista locale.

Un altro episodio si è verificato nel lato opposto della città, nella zona nord, in località Scalzagallo. Qui addirittura i malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in una villa mentre i proprietari si trovavano nei locali sotto al primo piano. Hanno aperto la porta facendo un buco al vetro e sono riusciti ad aprire dall’esterno. Anche qui il bottino è stato ingente.