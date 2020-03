Ladri prendono di mira due macellerie islamiche a Celano, portati via i registratori di cassa

Celano. Ladri prendono di mira due macellerie islamiche e scappano con il bottino. Il coronavirus non ferma i malintenzionati che continuano a mettere a segno colpi a danno delle attività commerciali. All’alba di giovedì la banda, probabilmente armata di utensili da scasso, si è intrufolata in una macelleria di via Oreste Ranelletti e hanno portato via i registratori di cassa.

Stesso colpo anche in un’altra attività in via dell’Aquila a Celano dove è stata portata via la cassa in tutta fretta. I proprietari hanno contattato i carabinieri della stazione di Celano che sono arrivati sul posto per raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti e rintracciare gli autori del colpo.