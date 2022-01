Ladri in azione nella notte, spaccate le vetrine di due attività commerciali: bottino misero ma danni ingenti

Avezzano. Allarme sicurezza ad Avezzano, in una notte distrutte le vetrine di due esercizi commerciali: è caccia ai ladri. Due le attività prese di mira: una ferramenta su via XX Settembre e un ristorante in piazza del Mercato.

In entrambi i casi i malviventi si sarebbero introdotti all’interno per rubare dalla cassa tutto quanto possibile ma comunque il bottino, in entrambi i casi, è stato magro. Si parla di poche decine di euro.

Nel primo caso, su via XX Settembre, i residenti si sarebbero accorti dell’accaduto, richiamati dai forti rumori arrivati dalla strada. Secondo le prime testimonianze ad agire sarebbero state due persone. Sul posto sono arrivati carabinieri e agenti della volante del commissariato. Proprio ai poliziotti è stato segnalato un uomo in bicicletta, poi fermato e accompagnato in commissariato per gli accertamenti del caso. A quanto pare, però, sarebbe risultato estraneo ai fatti.

Per rompere i vetri uno dei malviventi si sarebbe anche ferito, lasciando il sangue a terra, presumibilmente poi ferertato dalle forze dell’ordine.

Su entrambi i casi stanno facendo luce gli inquirenti della polizia di Stato.

Gli episodi hanno creato allarme sociale non solo in merito alla sicurezza ma anche al fatto che in un periodo di difficoltà economica come quello in cui stiamo vivendo, già gli esercenti debbono fare i conti con i disagi causati dalla pandemia e ora si ritrovano anche alle prese con malviventi senza scrupoli che rompono addirittura le vetrine per entrare nei negozi.