Ladri in azione in un appartamento, il colpo nel tardo pomeriggio mentre gli inquilini non erano in casa

Luco dei Marsi. Ladri in azione in un appartamento del paese. Hanno infatti visitato un’abitazione in paese causando ingenti danni. Sul caso sono in corso indagini dei carabinieri della locale stazione. Il furto è stato denunciato dei proprietari della casa che una volta rientrati si sono trovati di fronte alla devastazione. Il furto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato quando in casa non c’era nessuno.

I malviventi hanno atteso che gli inquilini uscissero per entrare in azione e a quel punto indisturbati hanno potuto frugare in ogni angolo della casa, negli armadi, e nei cassetti, alla ricerca di preziosi e di contate. Hanno infatti portato via, secondo quanto appreso, oggetti di valore, gioielli, e denaro.

Sul caso s ono stati eseguiti dei controlli per verificare se i malviventi avessero lasciato delle prove utili a incastrarli. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, si tratterebbe però di professionisti, di ladri di professione. Non hanno infatti lasciato nulla al caso e hanno agito senza problemi. Nessuno si è accorto dell’accaduto nella zona. Dopo essersi accettati che l’abitazione fosse vuota hanno forzato una finestra e sono entrati per portare a termine il colpo. Ora sono ricercati dai carabinieri.