Ladri di appartamenti in azione, ancora emergenza furti in città

Avezzano. Continua l’ondata di furti che sta interessando in queste settimane il territorio della Marsica, e in particolare Avezzano. Oltre alle attività commerciali, sono state prese di mira anche delle abitazioni.

In particolare, alcuni giorni fa, nel quartiere residenziale di Scalzagallo i ladri sono entrate in una villetta e hanno cercato la cassaforte. Non sono riusciti però nel loro intento visto che il forziere era ben nascosto. Sono stati costretti quindi ad accontentarsi di oggetti d’oro trovati in giro nelle stanze e altri oggetti di valore che all’interno dei cassetti e nelle camere da letto. La scoperta del furto è stata fatta dai proprietari quando sono rientrati intorno all’ora di cena. Secondo la ricostruzione, i ladri avrebbero agito intorno alle 19, mentre in casa non c’era nessuno.

È andata male invece ai i ladri che hanno tentato di rubare in una casa nel quartiere avezzanese di Caruscino. Anche in questo caso sono entrati in azione intorno alle 19. Sono stati però colti sul fatto, mentre tentavano di forzare una finestra, dai proprietario dell’abitazione che stavano rientrando, e così sono stati costretti a fuggire.

Nei giorni scorsi i furti hanno riguardato anche attività commerciali. Indagano su tutti questi episodi, alcuni dei quali potrebbero essere opera della stessa banda, i carabinieri e la polizia.