Ladri acrobati a Celano: si gettano dal balcone e fuggono con 5mila euro in contanti

Celano. Ladri acrobati in azione a Celano. E fuggono con un bottino ingente: 5mila euro in contanti. Non si ferma l’ondata di furti che da giorni ormai sta interesasndo tutta la Marsica. Qualche giorno fa a Celano, è stata presa di mira l’abitazione in un esercente, dove erano stati lasciati 5mila euro in contanti che di lì a poco sarebbero dovuti essere usati per il pagamento di un passaggio di proprietà. Soldi messi da parte pazientemente, da tanto tempo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in pieno pomeriggio, la proprietaria di un appartamento nella zona “Sardellino”, era appena uscita di casa quando a far visita all’abitazione, è arrivato uno o più malviventi. Non è ancora chiaro se si tratta di una persona o più di una. Fatto sta che si tratta di un appartamento che si trova in un aggregato di palazzine, cosicché una dirimpettaia si è accorta della presenza dell’uomo e si è messa a gridare.

Accortosi di essere stato scoperto, il malvivente si è gettato dal balcone, al terzo piano e si è dileguato. La donna, spaventata, ha subito allertato i proprietari e di conseguenza le forze dell’ordine, ma al loro arrivo, del ladro non c’era più traccia.

Presumibilmente il malvivente per arrivare al terzo piano, è salito tramite i balconi dei piani sottostanti. Ma è solo un’ipotesi. Sembra che per entrare, abbia forzato una finestra.

Un altro colpo è stato messo a segno qualche giorno fa a casa di un noto commercialista, dove i ladri sono andati direttamente alla cassaforte, aperta con un frullino elettrico. Da qui sono stati portati via oggetti preziosi e regali di matrimonio e battesimo.