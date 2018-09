L’adozione del cuore, Zampa Amica Onlus lancia il grido di soccorso per Laila, è un cane speciale

Avezzano. Lei è Laila e ora vi racconteremo la sua storia, sperando che possiate capire la grande forza e il bisogno di amore di questo cane. Trovata a Massa D’albe (AQ) con i suoi tre cuccioli circa due anni fa, denutrita e molto spaventa. Una persona cercava di metterle da mangiare, ma Laila e i cuccioli sparirono dopo una settimana. Zampa Amica Onlus fu contattata, tramite segnalazione, da Caruscino, circa un mese dopo il primo avvistamento. I volontari, una volta sul posto, si accorsero che era ancora lei con i suoi tre cuccioli! Tutti ancora più denutriti e stanchi. Subito fu messo un nuovo annuncio con delle foto: un cucciolo venne adottato immediatamente, ma poi Laila e i suoi altri 2 cuccioli sparirono di nuovo.

“Ce la segnalarono su facebook una settimana dopo, presso Trasacco. Come sempre, richiedemmo le foto e rimanemmo di stucco: era ancora lei, dopo chilometri e chilometri di vagabondaggio. Chiedemmo ai segnalatori di chiuderli da qualche parte cosicché saremmo andati il prima possibile, ma purtroppo gli accalappiacani ci batterono sul tempo. Laila ed un cucciolo finirono in canile (l’ altro cucciolo rimanente fu adottato). Era venerdì, sabato il canile era chiuso alle adozioni quindi saremmo andati il lunedì. Due giorni di inferno…Non scorderemo mai lo sguardo di Laila nel vederci per portarla via da lì”

Laila e sua figlia Sweety sono state in stallo per mesi e mesi, sono state riabilitare e rimesse in sesto. Sweety è stata adottata da una bellissima famiglia e Laila è ancora in attesa. Nel frattempo ha cambiato stallo e si trova in uno stallo casalingo a pagamento. È una cagnetta combattiva, forte e determinata. Ha vagato per chilometri pur di trovare un posto sicuro per i suoi cuccioli. È davvero speciale, di cani come lei non se ne incontrano spesso.

Nome: Laila

Razza: incrocio Pitbull

Indole: docile

Salute: ottima, vaccinata, chippata e sterilizzata

Carattere: socievole, con persone e animali

Richiesta: adozione o supporto per cibo e pensione

Info: 3487807445