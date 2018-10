L’adozione del cuore: 3 cuccioli lottano contro il tempo per non finire in canile, si cerca adozione

San Benedetto dei Marsi. L’odioso e, purtroppo, decennale, fenomeno dell’abbandono animale non conosce pause. Non nella Marsica, almeno. L’ennesima segnalazione proviene da San Benedetto dei Marsi dove tre cani di taglia media, trovati abbandonati nei pressi di Collarmele, lottano contro il tempo per trovare un’adozione che garantisca loro di non finire al canile e, quindi, poter vivere una vita vera, dignitosa, circondata dall’affetto che loro, sicuramente, sono in grado di dare.

Si tratta di tre femminucce che, al momento, si trovano presso San Benedetto dei Marsi, ma che hanno necessità di trovare al più presto uno stallo o, meglio ancora, un’adozione. In quest’ultimo caso saranno affidate già vaccinate, chippate, sverminate e sterilizzate. Si affidano in tutto il centro nord con controlli pre e post affido. L’appello è rivolto, ovviamente, a tutti gli amanti degli animali e, quindi, anche farlo girare potrebbe dare una grande mano a queste tre meravigliose cucciolotte. Per informazioni, chiamare il numero: 3421307942