Trasacco. Lacrime e dolore a Trasacco per l’addio al giovane Marlon Catalano. Familiari, amici e conoscenti hanno preso parte alla celebrazione funebre che si è svolta nella basilica di San Cesidio e Rufino. Durante la funzione il parroco, don Francesco, ha spiegato a tutti i presenti l’importanza della preghiera in un momento difficile come questo soprattutto per quanti hanno conosciuto il 25enne e gli hanno voluto bene.

Marlon è stato ricordato da tutti come un ragazzo rispettoso la cui scomparsa ha lasciato un vuoto tra familiari e amici. La bara, avvolta da un mazzo di fiori bianchi, ha poi attraversato il sagrato della basilica tra una folla di persone commosse e provate da questo prematuro addio.