L’Abruzzo sbarca nei cinepanettoni, arriva “Natale a Roccaraso” film Rai con webstar e vecchie glorie della tv

Roccaraso. Roccaraso è una delle mete sciistiche più importanti non solo dell’Abruzzo ma dell’intero Appennino, tant’è che la rivista statunitense ‘Forbes’ la cita come una delle principali destinazioni per una perfetta vacanza sulla neve.

I suoi impianti possono vantare quindi una fama nazionale anche grazie al lavoro svolto dal comune, che da sempre si impegna per sponsorizzare il turismo invernale.”Natale a Roccaraso” è solo una delle ultime campagne volte a pubblicizzare l’impianto abruzzese in tutta Italia. Il film segue il filone demenziale del cinepanettone, anche se la lunghezza (dura appena 30 minuti) e le modalità con cui è stato rilasciato al pubblico (è possibile trovarlo solo sul canale Youtube della Rai) lo rendono, a detta dei protagonisti, un cinepandoro: alternativa appunto non lineare del più classico cinepanettone natalizio. Nel cast compaiono volti noti soprattutto ai più giovani, come gli youtuber Andrea Panciroli (Pancio), Enzo Biasi (Enzuccio) e Amedeo Preziosi o le influencer Valentina Vignali, Ludovica Pagani e Roberta Carluccio. Non manca però anche il mondo della televisione più tradizionale, grazie alla presenza di Giancarlo Magalli, Enzo Salvi, Clemente Russo e Paolo Fox. Il progetto è stato interamente finanziato dagli investitori pubblicitari che grazie all’apporto di Rai Pubblicità hanno creduto in una sperimentazione unica in Italia, volta a portare il linguaggio stesso della rete all’interno del prodotto. “Natale a Roccaraso” è solo l’inizio di un percorso che porterà la Rai a creare altre produzioni digitali nei prossimi mesi, per affrontare temi e generi diversi ma sempre affini al mondo dei più giovani.