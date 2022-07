L’abruzzese fuori sede ad Avezzano, al Giardino letterario Gino Bucci e le sue “Rime toscibili”

Avezzano. L’Abruzzese fuori sede ospite del Giardino letterario del Comune di Avezzano.

L’autore Gino Bucci, originario di Martinsicuro, famoso in tutta Italia per la pagina facebook in cui parla in modo semi-serio, irriverente, ironico e commovente, del suo essere studente fuori sede, coinquilino di altri abruzzesi lontani da casa, oggi sarà ospite del Comune di Avezzano per la rassegna “Giardino letterario.

Presenterà il suo “Rime toscibili”, racconti e rime sulla gente D’Abruzzo. Appuntamento alle 18 presso i Giardini del Comune di Avezzano.