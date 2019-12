La volta stellata nella piazza dell’Obelisco a Tagliacozzo: fascino, sogni e magia in un Natale senza tempo…

Tagliacozzo – Come ogni anno la bella cittadina si veste a festa, e nel percorrere la suggestiva piazza dell’Obelisco si avverte la senzazione di essersi immersi in una atmosfera affascinante intrisa di magia, e di quei sogni che può regalare il Natale.

E’ come se improvvisamente ci si lasciasse alle spalle un pò tutto ciò che ci circonda nella vita reale e la beltà, le luci, i sentori di una fredda notte di Dicembre ci portano a vivere momenti dove ci si può raccogliere e leggere nel proprio interiore. Pensare al Natale al suo significato quello vero. Alzando gli occhi verso il cielo: si viene protetti dalla volta stellata, uno stelo di luci che si fondono in armonia con uno spaccato di vita quotidiana intriso di cultura, storia e di una ottimale simbiosi urbanistica.

I riflessi in lontananza di altre luci che illuminano “nzullaterra” sembrano essere una proiezione della volta stellata, o una scia che porta il pensiero verso una pace interiore. E’ quella volta stellata che collegata tra fili invisibili sta a significare il brillar delle stelle che a Natale diventa ancora più intenso e significativo.

Tagliacozzo dunque nella piazza dell’Obelisco rende onore oltre che al Natale, ma ad un profondo significato profondo che è lo sguardo continuo che ogni uomo dedica verso il cielo, e nei contrasti della notte buia, i giochi di luce consentono anche a chi è in età adulta di poter sognare per qualche istante, e ricordarsi che per quanti affanni circondano la vita di tutti i giorni, e per quanti sforzi l’uomo possa fare per edificare, progredire, crescere, proteggersi: la volta sarà comunque sempre stellata. (D.I.)