La vita nei nonni della Residenza dei Marsi tra sicurezza, tranquillità e video-chiamate con le famiglie

Avezzano. Com’è la vita nella Residenza dei Marsi al tempo del Coronavirus? Si deve stare a casa, si deve evitare di uscire e si devono evitare, per quanto possibile, gli assembramenti. Per questo la Residenza dei Marsi, che accoglie persone anziane dal territorio e non solo, ha rivisto la sua organizzazione mettendo in campo tutte le risorse possibili per assicurare sicurezza e tranquillità ai loro ospiti.

Sono state attuate le norme previste dal ministero della Salute, sono stati anticipati alcuni provvedimenti con protocolli specifici voluti dalla direzione e sono stati creati dei percorsi per i dipendenti che devono entrare e uscire da una sola porta, essere vestiti in un certo modo e osservare delle regole precise con grande senso di responsabilità.

Le visite sono state azzerate e gli operatori stanno portando una ventata di sorrisi e allegria agli anziani che rimangono quotidianamente in contatto con i loro parenti attraverso video, foto e video chiamate. Un piccolo sforzo in più che le animatrici della Residenza dei Marsi stanno facendo per mantenere vivi i contatti ma mettendo sempre al primo posto la sicurezza. Curiosi di sapere come si sono organizzati? Lo spiega nel dettaglio a direttrice della Residenza dei Marsi Carmen Ercole in questo video.