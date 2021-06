La via dei Marsi, sabato nuova giornata di trekking nel tratto Trasacco-Collelongo

Trasacco. È in programma sabato una giornata entusiasmante sul sentiero de “La Via Dei Marsi”, tappa Trasacco – Collelongo.

L’appuntamento è alle 9 nell’aula consiliare del comune di Trasacco, all’incrocio di via Cavour con via Garibaldi. Sul posto il sindaco Cesidio Lobene firmerà la Pergamena di adesione a “La Via dei Marsi”. Il trekking, evento Csen, è aperto a tutti ed è percorribile a piedi.

La riscoperta dei percorsi naturali della Marsica continua, coinvolgendo ed appassionando anche i più giovani, favorendo la loro creatività e l’amore per la vita. L’ottica in cui il progetto si colloca è quella di facilitare il turismo sostenibile ed eventuali opportunità lavorative future. In attesa di giungere, il 9 settembre, a Pescasseroli per il compleanno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio, Molise.