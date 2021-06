La Via dei Marsi: immersione nella natura anche il 5 e il 6 giugno

Collelongo. La Via dei Marsi, Spina Verde d’Abruzzo, progetto finanziato dalla Regione, continua con successo.

Sabato 5 giugno tappa a Collelongo e, domenica 6, a Villavallelonga. In attesa di giungere, il 9 settembre, a Pescasseroli, eccoci ad un altro fine settimana targato Erci team, che fa capo a Sergio Rozzi, insieme con Csen ed in collaborazione con le associazioni Contaminazione, di Luco dei Marsi (presieduta da Loreto Bianchi, rappresentata da Candida D’Alò) e Novissi, di Pescara: allo start il 5 giugno il primo evento che ha riguardato quest’ultima compagine, che promuove l’aggregazione e l’integrazione coinvolgendo, soprattutto, i più piccoli. Per Novissi c’erano Veronica Di Paolo e Andrea Liberatore.

Immersi in un panorama mozzafiato, dove tangibile è tutto il verde del Cuore d’Europa, si è consumata, nelle campagne di Collelongo prima, e a Villavallelonga poi, la magia dell’incontro con la natura, dove protagonisti sono stati i piccoli ospiti dell’associazione Novissi, che sono rimasti entusiasti. Come ricorda Michela Dominici (Csen), il contatto e l’aggregazione sono alla base del futuro all’insegna del turismo sostenibile, perno de La Via dei Marsi. Presenti alle due tappe le amministrazioni comunali di Collelongo (con il sindaco Rosanna Salucci e il vice

sindaco, Rocco Venettacci) e di Villavallelonga (con il primo cittadino Leonardo Lippa).

C’erano, inoltre, insieme con la coordinatrice Elisabetta Gasbarri, i presidenti della Cooperativa di Comunità

di Collelongo: quello uscente, Flavia Ranalli e quello appena eletto, Daniele Pisegna. Ancora due giornate entusiasmanti sui sentieri de La Via Dei Marsi, che hanno associato la riscoperta dei percorsi naturali della Marsica alla socializzazione, coinvolgendo ed appassionando i giovanissimi, favorendo la loro creatività e l’amore per la vita.