La Vallelonga dice addio al suo “signore della montagna”: è morto Tommaso Cesta, “Tom”

Collelongo. Amava la montagna, la conosceva, sapeva tutto della montagna e il suo amore e la sua passione riusciva a trasmetterla a chiunque. Era amico di chiunque salisse sui monti e non aveva davvero nemici. Con il suo passo gentile ha accompagnano tra i boschi e sulle vette tantissime persone. Era un vero “signore della montagna”. La comunità di Collelongo e di tutta la Vallelonga in generale piange oggi la scomparsa di Tommaso Cesta, finanziere in pensione, socio storico del Cai Vallelonga- Coppo dell’Orso. Tutti lo conoscevano solo con il diminutivo “Tom”.

“La Sezione Cai Vallelonga Coppo dell’Orso con dolore e commozione comunica la triste notizia della scomparsa di Tommaso cesta, socio storico della nostra Associazione. Persona buona e onesta, la tua assenza Tommy sarà per noi una tristezza senza fine ma sappi che sarai vivo nei nostri pensieri ogni giorno”, scrive la sezione a guida di Marina Buschi.

“Era una persona molto buona e disponibile. Finanziere in pensione, amico di tutti, attivo anche nel gruppo degli Alpini”, lo ricorda la presidente Buschi, “io lo ricordo affettuosamente perché era solito passare in Sezione a Trasacco per un caffè e due chiacchiere”.