La Valle Roveto piange la scomparsa di Domenico Balzani, ex amministratore e storico dipendente del Cam

San Vincenzo Valle Roveto.”Essere onesto può non farti avere molti amici, ma ti farà avere sempre quelli giusti”. Di questo credo, postato pochi giorni fa su WhatApp, Domenico Balzani, 55 anni, aveva fatto una vera e propria ragione di vita. Un leit motiv che lo ha accompagnato fino ieri quando, dopo pranzo, ha accusato un malore nella sua abitazione di Civitella Roveto dove viveva con la compagna Agnese e i figli.

Prima il tentativo disperato di rianimarlo, poi la corsa all’ospedale e infine la constatazione che Domenico non c’era più. Decine di amici arrivati da tutta la Marsica ieri sono accorsi all’obitorio dell’ospedale di Avezzano increduli per l’accaduto.

Balzani, ex consigliere comunale e vice sindaco dal 1993 al 2006 a San Vincenzo Valle Roveto, ex presidente della Comunità montana Valle Roveto e attuale responsabile dell’ufficio recupero crediti del Consorzio acquedottistico marsicano, era una persona passionale, vulcanica e profondamente buona.

Tutti ricordano le sue battaglie per la Valle Roveto e l’impegno per il suo paese che amava incondizionatamente. Anche al Cam era sempre in prima linea per lavorare fattivamente per il bene dell’azienda. La famiglia ieri ha deciso di riportarlo nella sua vallata. In tarda serata è arrivato a casa della madre a San Vincenzo Valle Roveto dove è stato accolto dall’affetto di centinaia di amici, parenti e conoscenti. Oggi alle 15.30 si svolgeranno i funerali nella chiesa di San Vincenzo capoluogo.