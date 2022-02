La Valle Roveto piange la perdita di Pasquale Fantauzzi, lo storico pasticcere del bar Stella

Civitella Roveto. Civitella Roveto e Valle Roveto in lutto per la morte di Paquale Fantauzzi.

Originario di Balsorano, lo storico pasticcere del bar Stella di Civitella Roveto si è spento nella sua abitazione. Aveva 64 anni. Fin da giovane aveva coltivato la passione per la cucina e per oltre 20 anni era stato protagonista della pasticceria di Civitella.

La notizia della sua scomparsa arrivata ieri ha sconvolto l’intera vallata dove era conosciuto e stimato da tutti non solo per le prelibatezze che realizzava ma anche per la sua simpatia e generosità. In tanti hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia e in particolare alla moglie Concetta e al figlio Paolo.

“Pasquale, ha lavorato per oltre 20 anni con dedizione e passione al fianco di Augusto, contribuendo, con la sua professionalità, a innalzare l’eccellente qualità dei prodotti di alta pasticceria, vanto del nostro paese”, il commento del sindaco di Civitella Roveto, Pierluigi Oddi, “la perdita una persona molto conosciuta e tanto stimata che ha profondamente colpito tantissimi nostri concittadini. Esprimiamo il cordoglio di tutta la comunità di Civitella Roveto”.

I funerali oggi, alle 10, nella chiesa della Santissima Trinità di Balsorano.