La talentuosa pianista marsicana Emilia Di Pasquale, docente al conservatorio di Brescia

Luco dei Marsi. E’ ufficiale: da pochi giorni il maestro Emilia Di Pasquale, la talentuosa pianista marsicana, ha ricevuto l’incarico come docente di “teoria, ritmica e percezione musicale” presso il conservatorio di musica “Luca Marenzio” di Brescia.

La Di Pasquale, reduce da un tour estivo in giro tra la Marsica e l’europa, è soddisfatta di poter coronare il suo sogno, che arriva dopo venti anni di studente al conservatorio, dove si è diplomata e specializzata in pianoforte, composizione, pianoforte indirizzo solistico e pianista accompagnatore del repertorio lirico. L’incarico didattico ottenuto è arrivato dopo una lunga procedura selettiva per titoli e prove pratiche su scala nazionale.

Contattata per l’occasione la pianista ci svela anche che per il 2019 ha in serbo una fantastica novità, in cui si “metterà a nudo” su un progetto che servirà a valorizzare la nostra regione, sia dal punto di vista musicale che dell’immagine.