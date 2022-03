La Taekwondo Celano vice campione d’Italia: medaglie per Fosca, Pagliara e Tirabassi (fotogallery)

Celano. Il 26 e 27 presso L’ Rds Stadium di Genova si sono tenuti i Campionati Italiani cadetti di Taekowndo. Tra le società presenti, l’asd Centro Taekwondo Celano dei Maestri Ennio e Calvino Cotturone.

La squadra composta da Mario Ciccarelli, Luigi Fegatilli, Alessio Fosca, Vittoriano Pagliara e Vittoriano Tirabassi è riuscita nell’impresa di conquistare 5 medaglie e di portare Celano al secondo posto nella classifica Nazionale.

Mario Ciccarelli è il nuovo Campione Italiano nella categoria – 68 kg. Luigi Fegatilli si aggiudica il titolo di vice Campione Italiano nella categoria – 73 kg. Terzi classificati e medaglia di bronzo per Alessio Fosca e Vittoriano Pagliara, il primo conduce una gara attenta e solo per problemi fisici non disputa la semifinale, il secondo riesce dopo alcuni anni di assenza dai campi di gara a conquistare ben due medaglie di bronzo, una per ciascuna delle categorie cadetti.

Ad un passo dal podio Vittoriano Tirabassi che dopo aver superato le qualificazioni con ampio vantaggio, si ferma all’accesso per la semifinale. Grazie a questi risultati il Centro Taekwondo Celano sale sul podio come seconda società classificata e diventa la squadra Vice Campione d’Italia tra la gioia dei presenti e la soddisfazione dei tifosi da casa. Con questo risultato il Centro Taekwondo Celano è presente con i suoi atleti in tutte e tre le rappresentative Nazionali: cadetti, juniores e seniores.

Con grande orgoglio e soddisfazione abbiamo ricevuto le prime convocazioni per i raduni con la Nazionale Italiana per Samuele Baliva, Francesco Scamolla, Ivana e Mario Ciccarelli. La nostra è una squadra di alto livello, che negli anni ha acquisito sempre maggiore prestigio. Il numero degli atleti convocati in Nazionale ne è la dimostrazione, dichiara il maestro Calvino Cotturone, continuiamo ad allenarci per migliorare ancora e siamo sicuri che a questi atleti se ne uniranno altri.