La struttura Peter Pan di Celano effettuerà i tamponi antigenici, in paese i casi attuali salgono a 90

Celano. L’ex struttura del “Peter Pan” di Celano sarà a disposizione per i tamponi antigenici rapidi. A darne notizia il sindaco di Celano, Settimio Santilli, che ha specificato che nella giornata di ieri è stato dato l’ok e il parere favorevole della Asl per eseguire i tamponi in spazi sicuri e idonei, con i giusti percorsi, mantenendo gli ambulatori dei medici stessi attivi per tutti gli altri servizi. La struttura, in via Stazione, sarà dotata dei dispositivi personali di sicurezza messi a disposizione per i medici di base.

“All’interno della struttura ci saranno percorsi e locali ben distinti: “sporchi”, “puliti”, attesa, servizi igienici e spogliatoi, senza alcuna barriera architettonica”, spiega il primo cittadino,”i n questo modo gli ambulatori dei medici di base rimarranno “vergini” rispetto all’esecuzione dei tamponi, per la sicurezza di tutti gli altri rispettivi pazienti da visitare. Solo due mesi fa sostenevamo il progetto “Medici di base in soccorso” che inizia a prender forma e che abbiamo accelerato per evidenti questioni di urgenza. Abbiamo ben chiaro come implementarlo ulteriormente.