La strategia europea sulla microelettronica, evento del Pd ad Avezzano con Benifei e Misiani

Avezzano. Si terrà giovedì 17 marzo, alle 18, presso la sala conferenze al piano terra del Comune di Avezzano, l’incontro promosso dal Partito democratico sul tema della strategia europea nel settore industriale della microelettronica.

La questione rappresenta una priorità nell’agenda del dibattito politico europeo considerato che la Commissione nell’ambito del provvedimento cosiddetto European Chips Act ritiene di dotare il sistema industriale di un fondo pari a 50 miliardi di euro al fine di arrivare, entro il 2030, ad una produzione pari al 20 per cento del mercato globale. La strategia per una sovranità nell’ambito dei semiconduttori è una grande opportunità per tutta l’Europa e per i territori che ospitano realtà industriali del settore, come la Marsica.

Parteciperanno all’incontro Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, e il senatore Antonio Misiani, responsabile economico nazionale del Pd.