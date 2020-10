La strada provinciale per Meta si rifà il look, ultimati lavori di messa in sicurezza della frana e di segnaletica

Civitella Roveto. Nuovi lavori a Civitella Roveto e terminati, nei tempi previsti, gli interventi volti a sistemare la frana sulla strada provinciale 87 per Meta e quelli del manto stradale e della segnaletica.

“Un risultato in piena sinergia tra chi ama il proprio territorio”, afferma il vicesindaco Pierluigi Oddi, “grazie al costante e diretto interessamento dei due consiglieri delle frazioni di Meta Giuseppe Vernile e Domenico D’Anastasio, del consigliere provinciale Gianluca Alfonsi e dell’ingegnere Luca Colella”.

Il vicesindaco di Civitella Roveto esprime grande soddisfazione per lo straordinario lavoro eseguito, non solo sul tratto interessato dalla nota frana, dove dal 2013 si transitava ormai su una sola corsia in piena curva nei pressi di un dirupo, ma su moltissimi tratti della strada provinciale rimessi praticamente a nuovo e in sicurezza. “Un capolavoro”, sottolinea Oddi, “che dobbiamo al consigliere provinciale Alfonsi, sempre attivo e presente, al fianco e in stretto contatto con gli amministratori locali e a una seria programmazione dell’amministrazione provinciale dell’Aquila, che ha permesso di effettuare, negli ultimi tre anni, importanti lavori di messa in sicurezza nel tratto interessato. Con la realizzazione della segnaletica e dell’imminente installazione dei nuovi guard rail, termina una prima importante prima fase degli interventi di messa in sicurezza, previsti dalla programmazione triennale della Provincia, che ha messo in campo i migliori tecnici del settore della viabilità, con a capo Colella, per eseguire sopralluoghi e trovare le migliori soluzioni per ogni singolo tratto stradale”.

“Il nostro plauso pertanto”, conclude Pierluigi Oddi, “va a tutte le persone e Enti che, nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia del Covid-19, hanno restituito al paese e alla Frazione di Meta, unico borgo montano della Valle Roveto a raggiungere quota 1050 metri sopra il livello del mare, popolato da 400 abitanti circa, un’arteria di fondamentale importanza per la nostra comunità”.