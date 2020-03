La storia di Giovanna: giovane dottoressa in Scienze delle amministrazioni con la tesi discussa dal salotto di casa

Avezzano. “La diversità nel pubblico impiego: il diversy management nell’università degli studi di Teramo”. E’ stato questo l’argomento centrale della tesi di laurea di Giovanna Pellegrino Scafati che nei giorni scorsi si è laureata concludendo il suo percorso di studi in Scienze delle amministrazioni. Una laurea magistrale e una grande soddisfazione per la giovanissima di Avezzano, ma anche per la mamma e il papà che hanno assistito da vicino alla sua discussione.

Giovanna infatti, come tanti altri ragazzi della sua età in questi giorni, è stata costretta causa dell’emergenza coronavirus a discutere la sua tesi di laurea dal salotto di casa. L’emozione però è stata comunque grande soprattutto quando i docenti hanno conferito a Giovanna la votazione finale di 110 su 110 e lode per la gioia di tutta la famiglia.