La stella del violoncello Raffaella Cardaropoli al festival di Tagliacozzo

Tagliacozzo. Domani, Mercoledì 3 Agosto, dalle 21 e 15 presso il Monumentale Chiostro di San Francesco, il Festival Internazionale di Mezza Estate, giunto ormai alla 38° edizione, da il via ai concerti sinfonici della stagione con la straordinaria violoncellista italiana Raffaella Cardaropoli, astro nascente del suo strumento insieme all’Orchestra Sinfonica Abruzzese.

Il giovane Maestro, diplomata a soli 14 anni col massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno sotto la guida del M L. Santarpino, ha partecipato e vinto molti concorsi nazionali ed internazionali tra cui recentemente (2018) il “Vienna New Year’s Concert” International Music Competition, in precedenza il primo premio al prestigioso ”Antonio Janigro Cello Competition” in Croazia nel corso del quale le è stato assegnato anche il premio “Zagreb soloist award”; ha vinto il “Premio Abbado” come migliore violoncellista italiana, premio istituito dal Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica. Nel 2016, a Palazzo Montecitorio, ha ricevuto la Medaglia della Camera dei Deputati.

A dirigerla il direttore d’orchestra italiano Giovanni Pompeo, tra i più apprezzati maestri della sua generazione per un programma di grande emozione dedicato ai compositori dell’ottocento: PUCCINI (Crisantemi), TCHAIKOVSKY (Variazioni su tema Rococò), GRIEG (To Nordiske melodier) e SIBELIUS (Pelleas et Melisande suite).

“Siamo particolarmente onorati di ospitare il giovane maestro Raffaella Cardaropoli – dice Jacopo Sipari, direttore

della rassegna – presso il nostro Festival che è sempre attento alla valorizzazione dei giovani talenti. Siamo oltremodo

contenti di vederla alle prese con uno dei momenti più iconici del repertorio per violoncello che arricchisce di grande

emozione il nostro Festival”.

Il Festival proseguirà il 4 Agosto con l’atteso concerto al tramonto.