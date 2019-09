La statale da Celano a Ovindoli non è un circuito di velocità, la denuncia di Angelosante: saremo inflessibili

“La statale da Celano ad Ovindoli non é un circuito di velocità”, denuncia il primo cittadino marsicano e consigliere regionale, “se volete rischiare la vostra vita per il brivido della velocità fatelo altrove senza mettere in pericolo la vita degli altri”.

Un tratto, quello che collega il territorio celanese alla città di Ovindoli, che è stato specchio di incidenti che hanno spesso provocato delle vittime.

“Saremo inflessibili”, precisa Angelosante, “spesso la strada è attraversata da centauri che non rispettano il limite di velocità e mettono in pericolo la loro vita e quella degli altri. Porterò questa emergenza in consiglio regionale estendendolo a tutte le strade dell’Abruzzo interno. Poi non lamentatevi”.