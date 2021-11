La squadra Lupi Marsi Avezzano Nord: “Il Comune di Avezzano dimostra incapacità”

Avezzano. “Il Comune di Avezzano dimostra nuovamente estrema incapacità nella gestione degli impianti sportivi di sua proprietà. In una domenica mattina nella quale diversi campi erano liberi la squadra Lupi Marsi Avezzano Nord è rimasta nuovamente senza campo rischiando di non poter giocare la partita di campionato. Ringraziamo il Comune di Massa D’Albe che, comprendendo la situazione, ci ha accolti presso il loro impianto sportivo nonostante subito dopo fosse in programma un’altra partita. Duole il fatto che il Comune avezzanese, nonostante l’importanza sociale dello sport, o per accidia o dolosamente, persevera ed ignori la situazione di alcuni giovani atleti che stanno disputando dignitosamente un campionato professionistico tra non poche ed indifferenti difficoltà, molte dovute principalmente all’assenza di un campo”. Queste le amareggiate parole della squadra ASD Lupi Marsi Avezzano Nord che mettono in risalto il loro sconforto per la difficile situazione riscontrata.