La spirometria in farmacia: fai un test dei tuoi polmoni

Oggi quando parliamo di farmacie non dobbiamo più pensare solamente a luoghi dedicati alla dispensazione dei farmaci ma a veri e propri punti di riferimento per il benessere del cittadino, attraverso l’offerta di una serie di servizi, consigli, informazioni e prestazioni diagnostiche che le trasformano in centri capaci di dispensare salute a 360 gradi.

A testimoniare quanto espresso, sono i numerosi servizi che la Farmacia Santa Caterina di Avezzano, ad esempio, offre in base a quelle che sono le esigenze e le richieste di chi si affida alla loro realtà. Tra questi: la spirometria.

Che cos’è la spirometria.

La spirometria è il primo esame di valutazione della funzione polmonare: misura la quantità di aria che il polmone utilizza nella respirazione e i flussi – quindi la velocità – dell’aria durante la respirazione forzata.

Come avviene l’esame.

In prima battuta vengono registrati i dati anagrafici del paziente (peso, altezza e storia clinica). Viene poi applicato uno stringinaso con l’obiettivo di ottenere il massimo sforzo durante il test e viene richiesto di soffiare almeno 3 volte attraverso un boccaglio monouso, posizionato tra le labbra e collegato allo spirometro con un tubo flessibile. Lo spirometro è a sua volta connesso a un computer che riproduce e stampa le curve flusso-volume. Quando il paziente respira dentro al boccaglio gli viene chiesto di eseguire manovre respiratorie lente e forzate, ripetendole in modo da essere certi che misurino valori reali e non viziati.

A cosa serve la spirometria.

La spirometria è fondamentale per effettuare una diagnosi corretta di alcune malattie o per valutare un rischio operatorio per tutti coloro che soffrono di disturbi respiratori e/o eseguono terapie. Come esame di prevenzione è indicato soprattutto per chi, nonostante un buono stato di salute, ha superato i 45 anni, è fumatore o lavora in ambienti polverosi.

“La spirometria è effettuata quotidianamente previa prenotazione ai numeri 0863 415960 e wp 348 6103993. In questo modo”, ha dichiarato il team, “diamo l’opportunità a tutti i clienti di ridurre i tempi di attesa e agevolare la loro ricerca e conquista di benessere e salute”.

