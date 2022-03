La Spagna a lezione dall’Italia sulla gestione delle emergenze sanitarie con Erasmus+ (foto)

Avezzano. Dal 7 al 18 Marzo 2022, la Marsica ha ospitato un gruppo di 18 studenti e 3 docenti di Estna – Escuela Sanitaria Tècnico Profesional De Navarra con sede a Pamplona.

I partecipanti, grazie al coinvolgimento di tutte le associazioni e gli enti preposti, hanno potuto apprendere non solo la storia del volontariato in Italia ma anche tutte le tecniche attuate per garantire una risposta adeguata alle emergenze sanitarie in varie situazioni ambientali.

Lo scambio di informazioni è stato di fondamentale importanza per tutti i ragazzi che hanno avuto modo di accrescere le loro competenze professionali su trasferimento del paziente al centro sanitario, assistenza sanitaria e psicologica di base in ambiente pre-ospedaliero, attività di teleintervento e assistenza sanitaria a distanza e organizzazione e sviluppo di piani di emergenza, utilizzo di dispositivi a rischio prevedibile e logistica sanitaria in emergenza individuale, collettiva o catastrofica.

Le organizzazioni coinvolte attivamente nella realizzazione del progetto sono state tutte molto professionali e competenti, un orgoglio per il territorio. Si ringraziano a tal proposito:

Sabrina Baruffa Vice Coordinatrice della Protezione Civile di Celano;

Stefano Di Stefano, Loreto Picchi Mariani, Federico Morelli e Luigi Felli di ANPAS Abruzzo;

la Dottoressa Letta della Croce Rossa Italiana;

Tony Carollo e Pierluigi De Ascentis del Centro Operativo Emergenze Avezzano della CRI;

Umberto Tonon e Antimo Rauso della Protezione Civile di Avezzano;

l’Assessore del Comune di Avezzano Maurizio Seritti;

Domenico Di Censo della Misericordia di Aielli;

il Dottor Gallese della Croce Verde di Avezzano;

Giovanni Cagliostro della Salvamento Agency.

Il progetto è stato coordinato dalla dottoressa Paola Panfili, Angelo Serchia e Silvio Di Giulio della AMFI International di Celano in collaborazione con il dipartimento di educazione del Governo di Navarra.