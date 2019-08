“La solidarietà non va in vacanza”, l’Avis di Luco dei Marsi organizza l’autoemoteca in Piazza Umberto I

Luco dei Marsi. “La solidarietà non va in vacanza neanche ad agosto, uno dei mesi con più alte carenze di sangue” ha commentato Loreta di Battista, presidente dell’Avis di Luco dei Marsi, continuando “per invitare più persone a donare in questo mese ‘di festa’ abbiamo deciso, insieme a tutto il direttivo, di facilitare i donatori nella donazione portando per una mattinata l’autoemoteca nella nostra Piazza.” A partire dalle 8 di domani, domenica 18 agosto, Piazza Umberto I ospiterà l’autoambulanza predisposta alla donazione e lo stand informativo dell’ associazione dove i volontari illustreranno agli interessati tutti gli aspetti della donazione del sangue.

Oltre a donare sarà possibile, per i non donatori, fare un prelievo per vedere se si è idonei o meno a donare. “Donatori non si nasce, si diventa. Un gesto per noi possibile può salvare la vita di qualcuno in difficoltà” ha concluso il presidente Di Battista invitando i cittadini luchesi e tutti i curiosi all’evento.