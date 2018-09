La società marsicana Karate Doschi conquista due medaglie di bronzo e un oro alle fasi regionali del campionato

Avezzano. Si sono svolte oggi, ad Ortona al Mare, le Fasi Regionali del Campionato Italiano Esordienti A, riservato alle atlete e agli atleti nati negli anni 2005 e 2006.

La società Karate Doschi, capitanata dal Maestro Sauro Doschi, si è presentata a questo primo importante appuntamento della stagione agonistica con quattro agonisti: Carola Federici, Diego Fracassi, Lorenzo Giardini e Alessia Novelli, quest’ultima già qualificata.

La società marsicana torna a casa con un ricco bottino, Fracassi e Giardini conquistano la medaglia di bronzo, Carola Federici la medaglia d’oro. In virtù di questi risultati Carola Federici il prossimo 21 ottobre disputerà la Fase Nazionale del Campionato Esordienti A nella suggestiva cornice del Palapellicone di Ostia Lido, insieme ad Alessia Novelli che si presenterà direttamente all’appuntamento nazionale in quanto qualificata di diritto, in ragione del bronzo nazionale conquistato agli scorsi Campionati di categoria e che le è valso anche una convocazione per il raduno della Nazionale giovanile.