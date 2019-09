La Smart_Band, abruzzese con baricentro a Celano, suonerà dal vivo a Palmanova di Udine il suo progetto Crossing World Music

Palmanova (UD). Palmanova di Udine, in Friuli Venezia Giulia, probabilmente non ha bisogno di presentazioni, è la blasonata Città-Fortezza pianificata dai veneziani nel 1593, chiamata la “città stellata” per la sua pianta poligonale a stella con 9 punte. Questa cittadina è uno splendido esempio di “smart-city” sin dalla sua nascita e affonda le proprie radici nella cultura e nel

turismo di qualità (dal 1960 è Monumento Nazionale).

La Smart_Band, tutta abruzzese con fulcro a Celano, ha accolto con immenso slancio l’opportunità di tenere un concerto dal vivo, con il suo progetto “Crossing World Music”, in un palcoscenico naturale, ambientale e culturale di tale rilevanza nazionale. Durante quest’estate, in fase ormai di dismissione, il gruppo ha avuto modo di suonare un bel po’, in bellissime locations e concludere la stagione con un bel crescendo finale è la classica ciliegina sulla torta che ogni live-band vorrebbe avere.

Il progetto prevede la rielaborazione elegante e raffinata, spessissimo in chiave jazz e dintorni, del miglior repertorio della World-Music. Tra gli interpreti ed autori citati: Amy Winehouse, Jamie Cullum, Bruno Mars, Bob James, Jamiroquai, Dianne Shurre, Steve Wonder, Sade, Toto, Robben Ford, Sting, M. Jackson,… Una particolare attenzione anche alla musica italiana di autore: Pino Daniele, Giorgia, Ivano Fossati, Fabio Concato, Lucio Battisti, Sergio Cammariere, Francesco De Gregori, Edoardo Bennato, Ron. In sintesi: un vero viaggio musicale tra le atmosfere soul & funky del panorama musicale italiano ed internazionale. La Smart_Band a Palmanova sarà: Serena Cataldi (voce), Carlo Cantelmi (Voce, piano e tastiere), Marcello Chella (chitarre), Filippo Blasetti (basso e contrabbasso), Gianfranco Ciaccia (batteria e percussioni).