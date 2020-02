La sinistra radicale vira su Avezzano Bene Comune: Di Nunzio, la nostra è una scommessa e un’alternativa

Avezzano. Le amministrative avezzanesi si arricchiscono di una nuova lista. “Avezzano Bene Comune”, questo il suo nome, raggruppa esponenti della sinistra radicale provenienti da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Sinistra Ecologia e Libertà. I suddetti partiti, anche promotori della stessa, pongono le tematiche ambientali, come il recupero del suolo pubblico, al centro dell’attenzione.

“Nasciamo contro il modo di fare politica che si è sviluppato in questi anni ad Avezzano”, spiega Piero Di Nunzio, “Il Pd ne è stato pienamente coinvolto. Per il momento non c’è nessuna interlocuzione, anche perché partendo da Rifondazione Comunista e Potere al Popolo ci siamo allargati ad altre forze. E’ stato il pensiero comune, quello di essere autonomi rispetto alle politiche della città. La nostra è una scommessa, è una cosa molto difficile su Avezzano”.

“Politicamente parlando vogliamo rompere con il trasformismo che ha imperato in questi anni. Auspichiamo una chiarezza maggiore nelle dinamiche politiche e nelle collocazioni. E’ difficile pensare che una città possa progredire con gente che cambia casacca all’occorrenza. Il nostro programma è ancora in costruzione, ma possiamo indicare come tematica principale il recupero del suolo pubblico, quello di non consumarne altro e di recuperare quanto già compromesso”.

I promotori sono Piero Di Nunzio, Paolo Dominici (potere al popolo) Viola Stornelli (Rifondazione) Alessandro Del Monaco (unione studenti universitari) Laura Mancini (ex consigliere regionale) Vittorio Travi (ex Pc), Rita Genovesi, Antonino Petrucci.