La Shoah raccontata a teatro, successo per i due appuntamenti ad Avezzano. Di Stefano: grande partecipazione emotiva

Avezzano. La shoah raccontata a teatro: due gli appuntamenti che oggi hanno portato dai libri di storia sui palchi avezzanesi la storia dell’olocausto, con il plauso l’assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano.

Il Teatro dei Marsi con Teatro Dei Colori e il Teatro Eidos ed il Castello Orsini con il Gruppo Jobel, in collaborazione con Il Volo del Coleottero Teatro Musica, hanno ospitato tanti studenti per mettere in scena storia e memoria di un passato che non va taciuto, attraverso due spettacoli capaci di raccontare ciò che rimane inenarrabile: gli orrori e le storie della Shoah.