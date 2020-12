La Settimana del Libro di McDonald’s: in ogni Happy Meal storie travolgenti da leggere in famiglia

Se pensiamo al McDonald’s spesso ci vengono in mente solo panini, patatine, sfiziosità varie e dolci. Questa settimana, invece, a fare da protagonista è la lettura!

Una lettura destinata ai più piccini ma che coinvolge tutti i membri della famiglia che vogliono, insieme a loro, dedicare un po’ di tempo a conoscere nuove e curiose storie di avventura.

Come?

Nei McDonald’s di Avezzano e L’Aquila in ogni Happy Meal un libro come sorpresa.

I due ristoranti si trovano nel pieno de “La Settimana del Libro”: in ogni Happy Meal un’appassionante storia da leggere in casa, per rendere un momento divertente anche uno stimolo alla lettura per i bambini.

Fino al 31 dicembre è possibile trovare un libro su Le avventure dei gemelli Gelsomino in ogni confezione…perché niente è meglio di una bella storia per conoscere nuove peripezie in compagnia.

E attenzione… direttamente dalla preistoria arrivano i dinosauri. Presto Jurassic World Nuove Avventure in ogni Happy Meal. Rimani aggiornato!

I McDonald’s sono pronti…e voi, cosa aspettate?

#adv #advertising