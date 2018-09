La segnaletica a un “crocevia” in centro a Capistrerllo, l’ironia corre sui social

Capistrello. “Quando si dice “La Religione ti indica la retta via da seguire” non hanno tutti i torti. “Tutte le strade portano a Cassino”. “Cristo si è fermato a Civitella”. “Avranno fatto uno studio al comune per la posizione”. Sono solo alcuni degli interventi ironici sulla segnaletica comparsa in questi giorni a Capistrello, indicazioni verso Sora-Cassino a causa di interventi di manutenzione e lavori sulla Superstrada del Liri.

Il segnale, infatti, è stato attaccato sulla croce, che dovrebbe avere una funzione simbolica diversa. Il particolare, però, non è sfuggito al popolo social e la foto è stata postata su Facebook. E’ chiaro che ci sono problemi più seri, ma l’ironia su quanto avvenuto non è mancata.