La scuola ai tempi della didattica a distanza, nuova strumentazione nei plessi di San Benedetto dei Marsi

San Benedetto dei Marsi. L'amministrazione Comunale di San Benedetto dei Marsi, nell'ottica di investire nell'importante settore scolastico ha deciso di acquistare e fornire nuova strumentazione volta a potenziare e migliorare la didattica, attraverso nuovi sistemi tecnologici a passo con i tempi. Per questo, i tre plessi scolastici di San Benedetto sono stati dotati di nuovi televisori da 55 pollici, con smart TV, crystall processor 4k, ultra HDI, One Remote Function, necessari per adeguarsi ai tempi della didattica a distanza e fornire un servizio formativo innovativo. A darne notizia è il sindaco del paese, Quirino D'Orazio.

“Allo stesso tempo”, spiega il primo cittadino, “sono stati acquistati e forniti per tutti i plessi scolastici 3 Beyond mobili per effettuare h 24 la sanificazione e igienizzazione degli spazi didattici, in modo da aumentare ulteriormente la sicurezza degli ambienti in cui vivono i nostri ragazzi, contrastando la diffusione del Covid-19.

Per l’occasione in collaborazione con la preside Maria Gigli e l’assessore alla cultura Erminia Raglione, si è provveduto a consegnare la strumentazione nei vari presidi scolastici”, conclude, “affinché possano al più presto essere installati e messi a disposizione dei nostri alunni”.