La scuola “A. Persia” non è uno scolapasta. L’infiltrazione interessa solo l’ingresso dell’edificio e la dirigenza si è adoperata più volte per risolvere il problema

Avezzano. La seguente nota è in risposta all’articolo comparso su Marsicalive sulla scuola primaria “Agostino Persia”.

Con l’augurio che l’informazione pubblica, la scuola e gli EE.LL. proprietari siano sempre al servizio degli alunni e della verità, si precisa che il problema di infiltrazioni di acqua nella scuola primaria “Agostino Persia” non riguarda, ovviamente, l’edificio della scuola ma un tratto longitudinale dell’ingresso (a cui si riferiscono le foto pubblicate), a cavallo con la mensa, laddove esiste il giunto tecnico della struttura in legno dell’ingresso con la struttura in legno dell’edificio centrale.

Tale problema non è certo nell’indifferenza generale. La scuola ha segnalato più volte al comune la situazione e si è già intervenuti per due volte, tentando una nuova impermeabilizzazione del tratto interessato. L’ultimo intervento è stato fatto durante la scorsa estate ma ancora non è stato risolutivo perché applicato solo ed esclusivamente al tratto di cui sopra. Pertanto è stato previsto un nuovo intervento, attraverso l’intimazione alla ditta che ha curato i lavori.

Totalmente falsa è la notizia che l’acqua penetri nella struttura fino ad arrivare al piano terra e che la scuola sia uno “scolapasta”.

A tal proposito si invitano la redazione di Marsicalive e i gentili genitori a venire a visitare e a conoscere la scuola primaria “Agostino Persia”, che è invece una piccola perla strutturale nel territorio e che può vantare, oltre alla struttura funzionale, un parcheggio dedicato, il giardino esterno, un campo da calcetto e dallo scorso mese di ottobre, nuovi arredi scolastici, attrezzature sportive in palestra (compresa parete attrezzata per arrampicata), laboratori, monitor digitali e una didattica all’avanguardia. Vi aspettiamo.