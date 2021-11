La scrittrice Roberta Di Pascasio ospite al FLA di Pescara con il suo ultimo romanzo

Pescara. Anche la scrittrice Roberta Di Pascasio, insieme ai personaggi del suo ultimo romanzo “L’equilibrio è un’antica vertigine”, parteciperanno alla diciannovesima edizione del FLA, festival di libri e altrecose, il più importante festival letterario d’Abruzzo, che negli ultimi anni ha sempre ospitato scrittori di grande caratura, come Jonathan Coe, Carlo Lucarelli, Niccolò Ammaniti e tanti altri. Il Festival, che da quest’anno torna in presenza dal 18 al 21 novembre, prevede numerosi incontri letterari, ma anche concerti, spettacoli per bambini e molto altro.

Si tratta della prima partecipazione al FLA per l’autrice avezzanese, che il prossimo 19 novembre, a partire dalle 15.30, presenterà il suo ultimo lavoro letterario “L’equilibrio è un’antica vertigine” (Augh! Edizioni 2021) presso il Circolo Aternino Sala Blu, insieme Roberta Maiolini, giornalista e speaker radiofonica. “L’equilibrio è un’antica vertigine” racconta la vicenda di due fratelli della Roma bene, Filippo e Orlando, che, in una torrida sera d’estate, investono e uccidono una donna e una bambina; alla guida Filippo, sotto effetto di alcol e droga. La storia si concentra sulle conseguenze per i colpevoli, psicologiche, sociali, economiche, attraverso la voce narrante di Orlando, per cui la tragedia è al contempo l’occasione di un intenso e dolente percorso di elaborazione e discussione della sua vita e della sua famiglia. Ad accompagnarlo in questo difficile viaggio interiore la vicina di casa, una nobile sessantenne, spirito ribelle e libero, difettosa quanto lui, vissuta sul limitare di una vertigine. Ognuno dovrà pagare i propri conti, perché i ricordi non hanno tempo, come le colpe e i rimpianti. Attraverso una prosa ricca ed elaborata, struggente e fruibile, l’autrice ci accompagna nel complicato mondo della coscienza, in cui il lato oscuro dell’animo umano cerca un catartico riscatto nell’accettazione della propria natura, seguendo l’imprevedibile filo del destino.