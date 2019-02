La scrittrice Angela Bianchi ad Avezzano per presentare il suo nuovo romanzo

Avezzano. Nata ad Avezzano e cresciuta ad Ostia Lido, ha sempre trascorso le sue vacanze estive a Villavallelonga, paese di origine dei suoi genitori. Ora torna nella Marsica per presentare il suo primo romanzo dal titolo “Scelgo me”, pubblicato per Armando Curcio Editore.

Angela Bianchi ha scelto Avezzano e il Mondadori Book Store in Via Mons.Bagnoli 86 per far conoscere a tutti Jayla, la protagonista del suo romanzo insieme a Jordan, Christopher e Daniel e tanti altri personaggi che ruotano attorno alla vita di questa donna, che racconta ai lettori le emozioni, la sofferenza, la tenacia, la voglia di rialzarsi anche dopo una brutta caduta e la bellezza dell’amore.

Ambientato in America e più precisamente a Boston, porta il lettore e la lettrice in una dimensione lontana dove, però, i sentimenti e le difficoltà della vita appaiono gli stessi in qualunque posto del mondo. Una scrittura, quella di Angela Bianchi, tutta da scoprire. L’appuntamento è per domenica 10 febbraio alle ore 17. Relatrice dell’evento sarà Roberta Maiolini con letture affidate a Mafalda di Berardino. L’ingresso è libero.