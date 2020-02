La Sauli Boxe si conferma prima in Abruzzo e ottava a livello mondiale, un anno ricco di successi sportivi

Civitella Roveto. L’associazione sportiva dilettantistica Sauli Boxe si conferma prima in Abruzzo e ottava a livello mondiale. “Onoratissimo come assessore allo sport di annunciare una notizia straordinaria per il settore sportivo del nostro paese”, precisa Pierluigi Oddi, “un anno fantastico quello del 2019 per la Sauli Boxe, risultata prima società in Abruzzo per punti partecipazione e prima società per punti organizzazione. Straordinario piazzamento anche a livello nazionale con l’ottavo posto per punti partecipazione e 13esimo per punti organizzazione”.

Un anno che a livello sportivo ha lasciato il segno con una medaglia d’oro al torneo nazionale femminile élite 2;

una medaglia d’ argento torneo nazionale femminile youth, una partecipazione ai campionati europei under 22,

una medaglia d’oro al torneo nazionale Alberto Mura, una medaglia di bronzo al torneo nazionale Alberto Mura e una medaglia di bronzo ai campionati nazionali universitari.

Ed inoltre, ai successi si sono aggiunti la convocazione in nazionale per Miriam El Mekki, la partecipazione di Amedeo Sauli che stravince al dual match contro l’Argentina, la vittoria del guanti d’oro femminile di Olena saviuchk, la vittoria del campionato italiano ELITE di Olena saviuchk, l’aggiudicaziine della medaglia di bronzo ai campionati italiani junior, la partecipazione di Olena saviuchk al torneo internazionale in Tailandia, la partecipazione di Olena Saviuchk al torneo internazionale Bielorussia e al torneo internazionale Strandja, ed infine la partecipazione di Amedeo Sauli al dual match in Croazia, vinta dal giovanissimo campione, che si è aggiudicato il premio miglior pugile della manifestazione. Il 2019 ha portato alla Sauli Boxe ben 5 campioni regionali tra junior e youth e 2 campioni regionali elite, il tutto con 9 riunioni organizzate nel 2019 e 141 match disputati dagli atleti della società.

Una squadra che vince, al successo della quale hanno contribuito il tecnico sportivo Domenico Cerratti della palestra sportland di Celano, il maestro Fernando Gimini della palestra koryù dojo e i tecnici Gentile Nino, Pace Gianluca, e Giiorgio David.

“Con un curriculum del genere siamo noi amministratori e”, sottolinea Oddi, “in particolare l’assessorato allo Sport, a ringraziare la Sauli Boxe e l’instancabile Giuseppe Sauli e il oresidente Carmine Orlandi per gli straordinari successi ottenuti che hanno collocato Civitella Roveto ai vertici delle classifiche pugilistiche nazionali e regionali. Da parte nostra continuerà l’impegno a sostenere con costanza, forza e determinazione una società sportiva dai sani principi, che, tra l’altro, da sempre ha aperto le porte a chiunque volesse avvicinarsi, anche non agonisticamente, a questa stupenda disciplina”.